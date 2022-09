Javier Aguirre: 'Explotó' contra LaLiga por poner partidos del Mallorca a las 14:00 horas

Jugar con el sol a todo lo que da no solo incomoda en México, también es algo que sucede en España, es por eso que Javier Aguirre se mostró molesto con la organización de LaLiga, pues el partido de este fin de semana ante el Girona será el tercero consecutivo que el Mallorca juegue a las 14:00 horas.

"No nos gusta este horario. Entendemos las prioridades de LaLiga, pero sí es cierto que el horario con este clima aún sigue siendo incómodo. Tres partidos seguidos dan la sensación de que algo se nos escapa. Por alguna razón que no sabemos nos ponen tres partidos seguidos a las dos de la tarde", sentenció el ‘Vasco’.

En tres partidos, el Mallorca tiene marca de 1-1-1 que lo tienen con cuatro unidades en el décimo puesto, algo que destaca el estratega mexicano, aunque reconoce que aún tiene cosas que mejorar.

“Con la pelota tenemos que crecer. Ser un equipo ordenado y serio no nos alcanza y estamos en ese proceso", finalizó Aguirre, que esta temporada aspira a estar en media tabla para no sufrir en las últimas jornadas por no descender.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JORGE SÁNCHEZ: 'SIEMPRE HE QUERIDO IR A LA PREMIER'