Javier Aguirre molesto por derrota de Mallorca frente al Almería: 'Soy el máximo responsable'

En duelo de la Jornada 35 de La Liga, el Mallorca de Javier Aguirre fue derrotado 3-0 por el Almería, un resultado que dejó muy molesto al técnico mexicano, en especial consigo mismo.

En conferencia de prensa tras el partido, el 'Vasco' señaló que "no estuvo a la altura" de las circunstancias, por lo que se responsabilizó del descalabro.

"Estoy enfadado conmigo. No estuve a la altura de las circunstancias. Nunca me gusta regalar nada y hoy lo regalamos todo. Soy el máximo responsable de esta derrota y lo asumo como tal", explicó.

Además, indicó que, pese a la polémicas arbitrales del partido, hablar de factores externos "sería una falta de respeto cuando te marcan tres goles".

"Hablar de la fortuna o del árbitro es una falta de respeto cuando te marcan tres goles. No tengo cara para meterme con nadie que no sea conmigo mismo y con el equipo, que no estuvo a la altura", finalizó.

