Morrison Palma sobre su salida del América con rumbo a Costa Rica: 'Fue muy difícil'

A pesar de ser campeón con el América Sub 20, Morrison Palma no entró en planes del equipo de Coapa y decidió emigrar al futbol de Costa Rica con el Santos de Guálipes.

Ya presentado con el equipo tico, el mediocampista ofensivo explica que fue complicado el no ser más contemplado por las Águilas pese a que él consideró haber hecho un buen trabajo en la obtención del título.

"Fue muy difícil, complicado, porque había hecho una temporada súper buena, la verdad. Habíamos quedado campeones y tenía la ilusión de ir a pretemporada y pelear un lugar, pero no fue así por una u otra cosa; me marcaron y me dijeron que no entraba en planes”, indicó Morrison.

"No pedí explicación ni nada, solo dije: ‘Aquí termina una etapa en mi vida y a comenzar otra’”, apuntó el canterano azulcrema.

