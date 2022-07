Santiago Giménez: Reveló que Edson Álvarez fue clave en su fichaje del Feyenoord

Santiago Giménez fue presentado oficialmente con el Feyenoord tras pasar las pruebas médicas. En conferencia de prensa, el delantero mexicano reveló que Edson Álvarez fue clave en su fichaje con el equipo de Rotterdam, pues el mediocampista le habló en diversas ocasiones sobre la Eredivisie.

"Desde antes que supiera del interés hablaba mucho con ellos, porque me entusiasmaba estar en la liga holandesa. Me dijeron que era muy intensa, con mucha rivalidad y muy competitiva. Ahora que Edson supo de la noticia, ha sido de gran ayuda, porque me ha dicho que esta liga es extraordinaria", mencionó.

Asimismo, Santiago Giménez aseguró que tanto el cuerpo técnico como la directiva del Feyenoord le tienen mucha confianza para ser el nuevo referente en el ataque del club tras la salida de sus dos delanteros.

"Ellos han estado muy atentos, en todas las pruebas médicas. Por lo que me dijeron, me tienen mucha fe y ahora depende de mí, voy a dar el máximo para ser un gran jugador para el equipo", indicó.

Asimismo, el delantero de la Selección Mexicana señaló que está emocionado por jugar la Europa League. Además, afirmó que el Feyenoord es uno de los clubes más importantes de todo el Viejo Continente.

"Antes solo la podía ver por la tele, ahora puedo jugarla. Estoy muy emocionado por esta nueva aventura, esperamos llegar muy lejos, y si se puede, ser campeones. Yo creo que dentro de los gigantes de Europa también está el Feyenoord", sentenció.

