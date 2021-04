Tecatito Corona: Porto buscará una remontada 'imposible' ante Chelsea

El Porto se presentará ante el Chelsea con el afán de hacer una misión que parece imposible: conseguir la remontada. Los ingleses tienen una desventaja de dos goles y conseguir el triunfo no será sencillo con un portero como Édouard Mendy.

El guardameta de los Blues ha dejado su arco limpio en 13 de 16 partidos en Champions League, por lo que la tarea no será fácil para los Dragones Azules, sin embargo, tienen claro que su objetivo es avanzar a las Semifinales y el técnico Sérgio Conceição, aceptó que tienen confianza, pero deberán ser cautelosos para evitar errores.

"Tenemos confianza. En estos partidos, salir a por todas desde el principio puede ser perjudicial. Tenemos que ser un equipo compacto y cohesionado. Tenemos que marcar goles, pero también evitar encajar. Estuvimos bien en el partido de ida, pero no tanto. Si lo hubiéramos estado, habríamos ganado", declaró en conferencia.

Los portugueses tendrán que evitar en medida de lo posible alguna diana en contra y hacer al menos dos tantos para que este duelo pueda alargarse hasta tiempos extras y darles la oportunidad de revertir el resultado, pero Thomas Tuchel y sus dirigidos no estarán de brazos cruzados y tienen la ambición de salir airosos en este encuentro.

"Estoy aquí para ganar partidos y para ganar títulos. Eso es lo que me exijo, pero no hay partido más difícil que el próximo y no hay otro obstáculo que superar que el Porto mañana (hoy). No debemos perdernos en sueños, esperanzas o discursos. Estamos aquí para centrarnos en la realidad, tenemos una dura batalla que librar en los cuartos de final", expuso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ERLING HAALAND: MINO RAIOLA REVELÓ QUE EL DORTMUND NO VENDERÁ AL NORUEGO EN VERANO

Por lo pronto, el Porto deberá poner máxima concentración en este juego para romper con la racha poco favorable que tienen en las eliminatorias de Champions League desde hace 17 años con sólo una victoria en los últimos 20 partidos que ha disputado fuera de casa, resultado de seis empates y 13 derrotas.