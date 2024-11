Bellingham sobre la derrota de Real Madrid ante Liverpool: “No es una desgracia”

El torneo favorito del Real Madrid ha sido su peor pesadilla esta temporada y con otra derrota más en Champions League, ahora a manos de Liverpool, Jude Bellingham dio la cara por el conjunto Merengue y señaló que perder en Anfield es duro, pero no es una tragedia para el equipo.

El mediocampista inglés destacó el buen equipo que es Liverpool y mencionando que al día de hoy es el mejor equipo de Europa, es por esa razón que la derrota no es una tragedia, además de que aún quedan tres partidos en la Fase de Liga para poder avanzar de ronda.

"No controlamos el partido, no maximizamos el tiempo que tuvimos el balón, perdimos mucho la pelota. Nos encerraron en posiciones en las que no podíamos hacer años. Es un mal resultado contra el mejor de Europa, pero no es una desgracia perder aquí. Nos quedan tres partidos y es importante ganarlos todos para tener una oportunidad de pasar", declaró para TNT Sports.

Bellingham respaldo a Mbappé

Como uno de los referentes del vestidor blanco, Jude Bellingham también se dio tiempo de respaldar a Kylian Mbappé, quien en sus primeros meses con el Real Madrid no ha cumplido con las expectativas y el penal fallado contra Liverpool es el claro ejemplo.

"La presión que tiene por lo bueno que es muy grande. No hemos perdido por el penalti. Han jugado mejor que nosotros. Kylian tiene que mantener la cabeza alta y producirá grandes momentos para este club”, sentenció Bellingham.

