"Efraín Juárez, el secreto mejor guardado de México", narrador colombiano tras título de Atlético Nacional

Efraín Juárez está escribiendo su nombre en los libros de historia del futbol colombiano y con menos de un semestre en la institución ya convirtió a los Verdolaga en campeones de copa y liga, es por eso que en el país cafetalero comienzan a rendirse ante el entrenador mexicano.

Luego del pitazo final que le dio el título de liga al Atlético Nacional, el narrador colombiano de la cadena Win Sports, Eduardo Luis López Tavera, se rindió en elogios ante Efraín Juárez y lo bautizó como ‘el secreto mejor guardado de México’ pues en su primera experiencia como DT profesional, logró doblete con uno de los equipos más grandes de Colombia.

Efraín Juárez besado el trofeo de campeón de Liga Colombiana | X: @nacionaloficial

“Respeto para Efraín Juárez, pasaste de ser un desconocido a ser campeón de Copa y Liga, una Copa y una Liga en cuatro meses, es una realidad, monumental, Efraín Juárez, el secreto mejor guardado de México, bienvenido a Colombia porque viniste a aportar, esto es Nacional, Nacional campeón, que sigan lo éxitos para todos los Verdolagas, se los desea Win Sports, Nacional campeón inagotable del país, rey de copas, se grita y se siente en todo el país”, declaró el cronista colombiano.

De igual forma señaló lo bien preparado que Efraín Juárez estaba al recibir esta oportunidad, pues a pesar de que no tenía experiencia como entrenador en primera división de ningún país, el estratega mexicano tomó el reto y demostró que la directiva de Atlético Nacional no se equivocó al firmarlo.

Efraín Juárez, EL SECRETO MEJOR GUARDADO DE MÉXICO🏆🇲🇽 pic.twitter.com/wNehaCCFjW — Zona TUDN (@Zona_TUDN) December 23, 2024

“Todos merecemos una oportunidad, una cosa es no tener experiencia y otra no es estar preparado, Efraín tal vez no tenía experiencia, pero ha demostrado que sabe lo que hace y que merecía una oportunidad y la aprovechó, esto es hermoso para vivir y lo tomo para la vida, eso es lo que me ha enseñado Efraín Juárez hoy, me llena de alegría, a muchos seres humanos nos ha pasado, Efraín Juárez pedía una oportunidad, él vino, alguien creyó en él, fue Atlético Nacional y no los defraudó, felicidades, lo respeto como relator, como hombre del futbol, felicito a los mexicanos que hoy descubren un gran entrenador”, declaró Eduardo Luis López Tavera.

Para dar contexto a estar emotivas palabras dirigidas a Efraín Juárez, hay que recordar que desde que se anunció su llegada al Atlético Nacional, el entrenador mexicano fue objeto de críticas en los medios de comunicación e inclusive entre los propios aficionados del equipo, pues se dudaba de su capacidad de dirigir a uno de los equipos más grandes del país.

Efraín Juárez levanta su segunfo título en Colombia | X: @nacionaloficial

Prensa y afición en Colombia reaccionan al doblete de Efraín Juárez

Además de los elogios ya mencionados por parte de la prensa colombiana, los aficionados del Atlético Nacional también se rindieron en elogios ante Efraín Juárez y muchos de ellos le pidieron perdón al entrenador mexicano por las críticas en su llagada al club, además de agradecerle el doblete obtenido.

“No fue fácil creer,fue un primer semestre terrible y el inicio de este tampoco fue muy alentador. Al final,nos aferramos a la fe y esperanza y salimos ¡bicampeones! Gracias Efraín”

“Profe Efraín le pido mil y mil excusas no creí cuando llegó, ataque y juzgué pero hoy es ídolo, gracias profe. ¡Gracias, gracias somos campeones!”

Profe Efraín le pido mil y mil excusas no crei cuando llegó, ataque y juzgue pero hoy es ídolo, gracias profe. Gracias, gracias somos campeones!!!!! — Javier Mesa (@leyendadelmago) December 23, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLÉTICO NACIONAL DE EFRAÍN JUÁREZ CLASIFICADO A LA COPA LIBERTADORES 2025