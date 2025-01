Esposa de jugador del Mallorca señala acoso de los aficionados en Supercopa de España

El partido entre Mallorca y Real Madrid correspondiente a la Semifinal de la Supercopa de España terminó con los ánimos bastante calientes en la cancha y por si fuera poco, ahora los jugadores Bermellones se quejan de acoso hacía sus familiares por parte de los aficionados presentes.

Es muy común en el mundo del futbol que los familiares más cercanos de los futbolistas estén presentes en las gradas del estadio apoyando a los futbolistas, pero parejas, hijos y demás gente cercana a los jugadores del Mallorca fueron acosados al salir del inmueble.

Cristina Pavlara, esposa de Dani Rodríguez, fue una de las personas que alzó la voz ante estos lamentables hechos y señala que al abandonar el estadio junto con su hija fue fotografiada sin su consentimiento.

"Salir del estadio fue difícil. Estábamos con nuestros hijos. No había seguridad. La gente nos tomaba fotos, nos acosaban. Nos sentíamos fuera de lugar, no teníamos a nadie que nos protegiera", declaró Cristina Pavlara a Esports IB3.

Por su parte el director general del Mallorca, Alfonso Díaz, catalogó como inadmisible este tipo de comportamientos en el estadio y mencionó que el club interpondrá una queja ante la RFEF para que estos actos tengan consecuencias.

"Es una situación delicada. He hablado con la Federación Española de Futbol sobre el tema y vamos a presentar una denuncia para que se tomen medidas para que esto no vuelva a suceder. [Han dicho] que tomarán medidas urgentemente y analizarán lo que ha pasado, para que no vuelva a suceder... Tiene que haber seguridad para evitar esto. La Federación ha dicho que tomará medidas urgentes"

Hay que recordar que la Supercopa de España por temas comerciales se juega en Arabia Saudita, por lo que gran mayoría de los aficionados que asisten al estadio no son españoles y es complicado tener un mayor control en este tipo de situaciones.

