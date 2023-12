Mourinho será investigado por 'ataques' al árbitro

A sus 60 años de edad, José Mourinho se mantiene fiel a su estilo, sigue siendo uno de los entrenadores más polémicos de todo el mundo, pero ahora podría vivir las consecuencias de esto en Italia, ya que se encuentra siendo investigado debido a unas duras declaraciones en contra de un silbante, por lo que pronto se podría dar a conocer cuál es la sanción del entrenador portugués por tan desafortunados comentarios en contra del árbitro.

Todo comenzó debido a que en rueda de prensa previa al Roma vs Sassoulo, 'Mou' decidió hablar del arbitraje, pero en esta ocasión no solo se metió con lo que ha sucedido en la cancha, sino en la vida personal de colegiado, ya que hizo referencias sobre la salud mental del mismo, es por eso que en estos momentos está bajo investigación.

"El árbitro me preocupa, lo hemos tenido tres veces como cuarto árbitro y la sensación es que no tiene la estabilidad emocional para un partido de este nivel. No es solo un Sassuolo vs Roma, estamos a tres puntos de la zona de Liga de Campeones" José Mourinho

La Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) fue la institución encargada de abrir el expediente en contra de José Mourinho, ya que no es la primera vez que hace comentarios de este tipo, por lo que se está investigando al entrenador dos veces ganador de Champions League y la castigo podría ir desde una sanción económica hasta la suspensión de juegos con la Roma en la Serie A.

El duelo entre Roma y Sassuolo se va a disputar todavía con Mou en el banquillo, pero sí es que llega a existir un castigo que implique suspensión de partidos, se podría perder juegos ante Fiorentina y Bolonia, dos rivales directos de la Roma en la lucha por puestos europeos.