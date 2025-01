Mundial de Clubes: FIFA pone a la venta boletos para la Final y ronda de eliminación directa

Cada vez falta menos para que se lleve a cabo este verano el nuevo Mundial de Clubes 2025 y la mañana de este jueves la FIFA ha anunciado que el comienzo de la venta de entradas para la Segunda Fase del campeonato, incluida la Final.

|

La venta comenzará este jueves 16 de enero a las 09:00 horas del centro de México, por lo que aficionados de Monterrey, Pachuca o León tendrán la oportunidad de asegurar su entrenada en caso de que su equipo logre superar la Fase de Grupos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que los aficionados que adquieran una entrada para este nuevo torneo pasarán a formar parte de la historia del futbol al poder presenciar el primer Mundial de Clubes verdaderamente global.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA | FIFA

“Los aficionados deben formar parte de este torneo, porque después de disfrutar del fútbol de clubes durante más de un siglo, lo tenemos todo preparado para el primer Mundial de Clubes FIFA, una competición realmente global y basada en méritos deportivos. Quienes adquieran una entrada pasarán a formar parte de la historia del futbol”, declaró.

Las entradas que se han puesto a la venta contemplan las rondas de Octavos, Cuartos, Semis y por supuesto la Final y los precios de los boletos comenzaran desde los 50 dólares para una entrada Categoría 4, pero los precios pueden variar en función de cada partido.

Sedes del Mundial de Clubes | X: @FIFACWC

Por su parte la FIFA también tendrá la opción de que los aficionados ‘aseguren’ las entrenadas de su equipo hasta la final de la competición, por lo que en el caso de México, seguidores de Rayados, Pachuca y León no se perderían no perderse un solo partido de sus clubes en el torneo y estas nuevas entradas es serán liberadas conforme sus respectivos equipos avancen en el Mundial de Clubes.

El limite de entrenadas que la FIFA ha impuesto es de seis boletos por partido por un máximo de siete encuentros y podrán adquirirlos a través de FIFA.com/tickets.

Tickets for the #FIFACWC are on sale now!

— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) January 15, 2025