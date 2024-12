Raúl Jiménez habla del buen momento que vive y se compara con Gokú de Dragon Ball

Una noche inolvidable es la que vivió Raúl Jiménez en su más reciente partido con el Fulham, esto debido a que el 'Lobo de Tepeji' marcó su gol número 53 en Inglaterra y de esta manera empató el récord de su compatriota Javier Hernández, por lo que el canterano del América apunta a convertirse en el máximo goleador mexicano en la historia de la Premier League.

Gol 53 de Raúl Jiménez en Premier League | Fulham

En entrevista para TNT Sports después del partido, Raúl Jiménez confesó que desea llegar a una mejor fase como Goku, uno de sus personajes favoritos de Dragon Ball, aunque no sabe en qué fase está en este momento, siempre quiere mejorar y superar sus fases anteriores como futbolista.

"Bueno, no sé, siempre voy a seguir queriendo mejorar, voy a seguir queriendo superar y llegar a una mejor fase como Goku. Pero bueno, no sé, no te podría decir en qué fase estoy. Yo siempre voy a querer mejorar, querer estar en lo más alto y voy a seguir trabajando para eso, para que nunca sepas si ya llegué a mi tope", declaró Raúl.

Asimismo, Jiménez contó que ya sabía desde hace varias semanas que se encontraba a un solo gol de empatar la marca del 'Chicharito', pero reveló que luego de marcar el gol esta noche ante el Bournemouth, ni siquiera se acordaba de la marca histórica que estaba igualando y solo tenía la mente en el partido.

"Sabía que estaba ahí a un gol de empatar el récord, pero hoy anoté y ni me acordaba la verdad. Como que pasó a segundo término, lo que me importaba era sacar la victoria para seguir ahí escalando posiciones en la tabla. Un punto que sí nos mantiene ahí, pero bueno, hay que seguir mejorando en esos pequeños detalles”, declaró Jiménez para TNT Sports.

Jiménez ha marcado con Wolves y Fulham en Premier League | AP

El delantero de la Selección Mexicana también confesó que se iba a casa con un sabor agridulce, pues si bien su nombre quedará escrito en los libros de historia de la Premier League, su equipo dejó escapar dos puntos importantes en la pelea por seguir escalando posiciones y soñar con clasificar a competiciones europeas.

"Un gol bonito, pero bueno, al final el resultado creo que perdimos dos puntos al haber estado dos veces al frente del marcador. Tal vez no fue nuestro mejor partido, pero fue una gran batalla de los dos equipos. Al final, como te digo, fue perder dos veces la ventaja, pero bueno, un punto que nos mantiene ahí en la pelea", concluyó.

Fulham empató con Bournemouth en la noche del récord de Jiménez | AP

