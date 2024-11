Señalan a FIFA de incluir a Inter de Miami en Mundial de Clubes por patrocinadores

A escasos meses de que se dispute la primera edición del nuevo Mundial de Clubes 2025 las polémicas continuan en torno a la organización del torneo y la inclusión del Inter de Miami sigue dando de que hablar, pues ahora señalan a la FIFA de llevar al equipo de Messi al Mundial de Clubes por temas de patrocinadores.

De acuerdo a información publicada por ‘The Times’, llevar a Messi y el Inter de Miami al Mundial de Clubes está relacionado con temas de patrocinadores y derechos de transmisión, los cuales aún no estaban cerraos y la FIFA buscaba que su inclusión ayudara a estos temas comerciales.

“Se cree que la FIFA quería asegurarse la participación de Messi para atraer patrocinadores y televisoras. El organismo aún no ha anunciado quién tiene los derechos de transmisión del torneo y no quería correr el riesgo de que el Inter de Miami no fuera campeón”, señala The Times.

Hay que recordar que el Inter de Miami es el único de los 32 clubes participantes que no se ganó su boleto por méritos deportivos, sino que Messi y compañía fueron ‘invitados’ al pertenecer al país anfitrión del torneo.

La misma fuente también señala que para el sorteo del Mundial de Clubes el cual se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre, la organización planea incluir al Inter de Miami como uno de los equipos cabeza de serie a pesar de no ser campeones de su confederación, situación que le favorecería al conjunto de la MLS en sus rivales de grupo y el camino a seguir en el certamen en la siguiente fase.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UEFA INVESTIGA AL ÁRBITRO INGLÉS DAVID COOTE POR SUPUESTO CONSUMO DE DROGAS EN EURO 2024