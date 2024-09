'Hobbit' Bermúdez niega su retiro y asegura que quiere llevar al Atlante a Primera División

Christian ‘Hobbit’ Bermúdez habló tras haber sufrido una grave lesión en la Liga de Expansión MX; el jugador azulgrana se recupera de la fractura de tibia y peroné por una fuerte entrada de uis Ruiz Bustillos, en el duelo ante Dorados, situación que lo dejó en shock, pero que ahora afronta con la mejor de las mentalidades.

Tras la lesión, muchos pusieron en predicamentos la continuidad de Bermúdez como futbolista profesional; sin embargo, el examericanista ha confirmado que el retiro por el momento no pasa por su cabeza.

“He leído muchas cosas por ahí, que puede que sea mi retiro, pero son de personas que no me conocen, porque las personas que me conocen saben que voy a regresar, tengo algunas técnicas mentales, de meditación, eso también ayuda a sanar el tema físico”, comentó para Los Informantes de RÉCORD+.

Bermúdez señaló que fue un accidente del futbol, y que se siente tranquilo con el jugador Luis Ruiz Bustillos, quien propició la doble fractura.

“Fue una jugada muy desafortunada, con fuerza desmedida, por la zona de la cancha no era necesaria hacer eso, al final no guardo ni un rencor, se que dos semanas antes pasó un accidente, al fin todos tenemos un aprendizaje”, resaltó.

La energía será una ayuda para su rehabilitación

La gran filosofía de vida que lleva Christian 'Hobbit' Bermúdez es la de la meditación y manejo de la energía, situación que asegura que lo ayudará a recuperarse y estar listo en "cuatro o cuatro meses y medio" para jugar al futbol de nuevo con sus amados Potros de Hierro.

“Tengo ese fuego interno y volveré al Atlante a Primera División. Me empezó a llamar la atención, el alma sabe por donde es el camino, voy a seguir por este camino. Ves la vida de diferente forma. Al pasar la lesión nunca tuve un mal pensamiento hacia Luis (Ruiz Bustillos), nunca tuve un pensamiento de rencor, de molestia. Eso me ha ayudado mucho poner orden en orden la mente y pensamientos”, resaltó el símbolo de los azulgranas.

