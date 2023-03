Liga MX Femenil: Cruz Azul y Necaxa protagonizan conato de bronca

Centellas y Cruz Azul protagonizaron un amargo episodio para la Liga MX Femenil, pues al término del compromiso correspondiente a la Jornada 9, futbolistas de ambos conjuntos participaron en una pelea que tuvo empujones, insultos y jalones.

El hecho ocurrió al minuto 95 y se desencadenó tras una jugada en la que dos jugadoras, una de cada equipo, terminaron en el césped por un choque. María Tovar, defensora de Necaxa, intentó levantar a la futbolista de Cruz Azul, lo que provocó la reacción de sus compañeras.

La serie de agresiones terminó con la amonestación de Karen de León e Ivonne Gutiérrez, de Necaxa y Cruz Azul, respectivamente, quienes fueron las de mayor presencia en la bronca.

No es la primera vez que el conjunto hidrocálido se ve inmerso en situaciones de este tipo, pues cuenta con dos antecedentes similares: vs Santos en el Apertura 2022 y vs Puebla en el Grita México Apertura 2021; en ambas ocasiones hubo jugadoras expulsadas.

El encuentro finalizó con la victoria 1-0 para las Centellas, con lo cual obtuvieron su primer triunfo del certamen. Asimismo, el resultado produjo que Nicolás Morales, técnico de La Máquina, fuera cesado.

