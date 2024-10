Liga MX Femenil: Lucía Yánez dio su versión de caso de acoso y señaló que el Puebla miente

Casi tres meses después de que el diario GRADA dio a conocer la campaña de acoso que había en contra de Lucía Yáñez, ahora exugadora de Puebla, la Franja emitió un comunicado este jueves por la noche en el cual aseguró que se le había acompañado en el proceso de denuncia.

Sin embargo, la jugadora ahora dio su versión de los hechos y destacó que el equipo miente, ya que no le ayudaron más que con apoyo verbal. Además, solició una audiencia con la presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, para que su caso deje un precedente.

¿Qué ha pasado con Lucía Yáñez y Puebla?

El pasado 7 de julio, Puebla recibió a Rayadas de Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc para la Jornada 1 del Apertura 2024. En ese encuentro, desde el palco del inmueble -los cuales estaban cerrados, según aseguró el diario GRADA- se lanzaron volantes con acusaciones contra la futbolista originaria de Los Ángeles.

En dichos papeles se le acusaba de ser racista y hablar mal de los poblanos, hasta de haberse relacionado en intimidad con directivos de Puebla. Sin embargo, de acuerdo con Lucía, este no fue el primer ataque ya que previamente había sido acosada por redes sociales, en las cuales también hubo gente que creo perfiles falsos para hablar mal del equipo y la ciudad.

"Lo hice del conocimiento de la directora técnica (entonces María José López) y directiva buscando su apoyo, del cual solo encontré su apoyo verbal, diciéndome que 'contaba con ellos'", se lee en el comunicado de la futbolista, quien agregó que en marzo de este año su domicilio fue atacado con piedras y la directiva no hizo nada ante ello.

El comunicado de Puebla

Ante lo ocurrido en el juego frente a Rayadas, el caso fue ganando peso mediático, sobre todo en medios locales. Por ello, la Franja emitió un comunicado la noche del pasado jueves 3 de octubre en el cual aseguró que Lucía "tuvo acompañamiento del departamento de Desarrollo Humano" en todo momento y que se le acompañó a hacer la denuncia.

De igual forma, aseguró que ninguno de los colaboradores intentó "ocultar el caso y mucho menos haber sugerido minimizar la situación". Enfatizó que el club en todo momento brindó herramientos de apoyo y que fue la jugadora quien en septiembre decidió salir del equipo "por motivos personales" y por ello se rescindió el contrato de común acuerdo.

La versión de Lucía Yáñez de los hechos

A raíz de este comunicado del equipo, la jugadora aportó su propia versión de lo ocurrido y enumeró de forma cronológica cómo se dieron los hechos, desde el acoso sufrido en el Clausura 2024, hasta su decisión de salir del equipo. Sobre ésta, señaló que fue a raíz de que no se sintió acompañada ni protegida.

Lucía enfatizó que la directiva no solo no la acompañó a presentar una denuncia, sino que cuando ocurrió lo de los volantes en el juego ante Rayadas, tampoco le pudieron aportar los videos de seguridad para tratar de dar con los responsables. "Me dijeron que sí, pero nunca lo hicieron (darle los videos). Su solución fue darme 'dos días libres' para que 'aclarara mi mente' y la directiva me pidió que fuera muy cuidadosa con mis redes sociales un tiempo".

Señaló que puso sus perfiles privados hasta esta semana (para publicar su comunicado), pero que dejaron de convocarla con el argumento de protegerla y no hacer más grave la situación. "Tengo la grabación en la que un directivo me dijo que al ser mayor de edad, yo fuera sola a denunciar ante la Fiscalía General de Puebla" y detalló que dos aficionados le acompañaron a presentar la denuncia.

Sin embargo, aseguró que por la "complejidad" de las leyes en México y que ni con pruebas ni testigos le garantizaron que fuera a proceder su caso. Puntualizó que el mes pasado en efecto se acercó a la directiva para decirles que no podía seguir en el club bajo estas circunstancias. "Su respuesta fue que entendían y sabían lo afectada que estaba".

"Ofrecieron darme de baja, pero por ende no me podrían pagar los dos meses que restaban de sueldo", y reiteró que así se dio su salida y no "por motivos personales" como dijo el club. "Solicito con todo el respeto a la Liga MX Femenil una audiencia con su presidenta Mariana Gutiérrez para que mi caso sea escuchado, analizado, y así evitar que esto pueda suceder a más futbolistas", finaliza el texto.

De momento, ni Puebla ha emitido una respuesta, ni la Liga MX Femenil se ha manifestado de forma oficial sobre lo ocurrido. Este no es la primera vez que jugadoras sufren acoso, pues hubo casos como el de Sabrina Enciso o Scarlett Camberos en los que tampoco hubo una solución por parte de autoridades; aunque en el caso de la segunda América se involucró más.

