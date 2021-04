Miriam Castillo sobre Liguilla: 'No nos relajamos, estamos trabajando mucho'

En Chivas Femenil tienen prohibido el caer en exceso de confianza. La mediocampista del Guadalajara, Miriam Castillo, resaltó que el cuerpo técnico encabezado por Édgar Mejía ha sido enfático en que no deben bajar el ritmo pese a la anticipada calificación a la Liguilla.

“Es algo que el cuerpo técnico, partido tras partido, se ha enfocado mucho en trabajar en no relajarnos. Cuando uno saca un buen resultado, caemos en confianza. El cuerpo técnico no nos ha soltado, no nos ha dejado entrenar a medias".

“Después de cada partido se viene la recuperación y otra vez, a trabajar al cien y eso es un factor muy bueno para nosotras porque no caemos en excesos de confianzas. Queremos salir al cien para sacar un buen resultado y llegar en buen estado a la Liguilla.

“Si empezamos a relajarnos no se llega en buenas condiciones y eso nos podría afectar demasiado”, explicó la futbolista con el dorsal ‘6’.

La futbolista rojiblanca ha dejado claro que el primer objetivo ya está cumplido, pero aún pueden mejorar en la tabla general para poder cerrar en casa en los duelos de eliminación directa.

“El primer objetivo era calificar a la Liguilla, ya se consiguió el primero. El segundo es terminar el torneo de la mejor manera. Hasta horita vamos en segundo, pero queremos quedar en buena posición para cerrar los partidos aquí en casa. No nos aferramos al primer lugar, si se da, está bien, pero queremos quedar en buen lugar en la tabla para que nos pueda ayudar en Liguilla”, concluyó.

PESE A SALIDA DE JUGADORAS HAY COMPROMISO EN EL EQUIPO

Castillo, aseguró que era necesario que se especulara sobre el rendimiento que tendría el conjunto rojiblanco tras las múltiples salidas que registró para este torneo, por lo que destacó el compromiso de las futbolistas que permanecieron en la institución.

“No queda más que trabajar, que es lo único que nos va a rendir frutos. Las que nos quedamos, la mayoría o todas, lo afrontamos con mucho gusto”, resaltó en conferencia.

La jugadora destacó la confianza que les ha brindado el entrenador Édgar Mejía para poder encontrar su mejor versión física y futbolística, ya que les ha comentado que si todas se entregan al máximo lucirá mejor el equipo.

