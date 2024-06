Sandra Paños sabe que llegar al América es "llegar al más grande de México"

Viene por el campeonato. A su llegada a la CDMX, Sandra Paños señaló que llegó al América para vivir una nueva experiencia en su carrera, donde buscará ayudar al equipo a conseguir el campeonato que se les ha negado en los últimos dos torneos.

Luego de 9 años en el Barcelona, Sandra Paños decidió despedirse de este equipo para emprender el vuelo rumbo a territorio Azteca."Tenía ganas de vivir experiencias diferentes, sobre todo en el tema personal no, es algo totalmente diferente y venir al club más grande de México creo que era la mejor manera de cambiar de club", comentó la ex guardameta del Barcelona.

ANDREA PEREIRA LE HABLÓ DE MÉXICO Y DE LA LIGA MX FEMENIL

Cabe destacar que la arquera ya conocía al territorio mexicano debido a sus visitas previas con el conjunto blaugrana; sin embargo, estuvo hablando con Andrea Pereira para conocer más a fondo a la Liga MX Femenil: "desde que vinimos en pretemporada he estado hablando mucho con Andrea Pereira y me contaba de todo. Si que es verdad que por tema horario era complicado seguir la competición, pero los últimos partidos si que los he intentado seguir. Al final Yo vengo a sumar y a intentar hacer campeón al América.

Finalmente, Paños puntualizó que uno de los motivos que más le gusta de haber llegado al territorio mexicano es el cariño que demuestra la afición al futbol femenino: "Al final es venir a un sitio donde te quieren y muestran ese cariño y aprecio en todo momento. Incluso cuando venimos con el Barça, el cariño que sentimos aquí era totalmente diferente al de otros sitios".

De esta forma, la arquera española se convirtió en el segundo fichaje de las Águilas de cara al próximo Apertura 2024, dónde estará compitiendo por la titularidad bajo los tres postes con Itzel Velasco, la cual tomó la titularidad el torneo pasado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡OFICIAL! TIGRES ANUNCIA A ANA SEIÇA PROCEDENTE DEL BENFICA COMO REFUERZO PARA EL AP2024,