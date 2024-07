Layún justifica fracaso de la Selección Mexicana y Faitelson explota: "La gente está encab*#3ada"

La Selección Mexicana quedó fuera de Copa América en Fase de Grupos, sin embargo, Miguel Layún cree que el Tricolor no está en crisis. Ante esto, David Faitelson, periodista de TUDN, arremetió contra el exfutbolista y señaló que la afición de México ya está harta de los malos resultados.

Y es que para el exfutbolista del América, la mala racha de resultados del Tricolor no es una crisis. Asimismo, reiteró que Venezuela y Ecuador no jugaron mejor que México en la Fase de Grupos, por lo que tampoco hay que alarmarse.

"Te echan dos equipos que no tuvieron mejor futbol que tú, entonces tampoco estamos hablando de una situación crítica como la que queremos hacer ver. No estamos en una crisis estratosférica. ¿En qué momento se volvió tan violento el futbol, en donde queremos ver rodar cabezas para estar satisfechos?", expresó Layún.

Ante estas palabras, David Faitelson explotó y señaló que la afición mexicana ya está harta. Asimismo, señaló que ya no se disfruta ver a la Selección y fue contundente al decir que Jaime Lozano no es el director técnico indicado para el combinado nacional.

"No estamos disfrutando, los aficionados están ya encabro#*3os porque México no funciona, Miguel. Este entrenador no tiene la capacidad de llevar a México a un protagonismo en el Mundial de 2026", comentó Faitelson.

@DavidFaitelson_ CONTUNDENTE: "Los aficionados están ya encabr....porque MÉXICO NO FUNCIONA" EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/8mBw06RHqx — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) July 1, 2024

