¡Se queda en la Selección! Duilio Davino ratifica a Jaime Lozano en el Tri

El director de Selecciones Nacionales, Duilio Davino confirmó la continuidad de Jaime Lozano como director técnico de la Selección Mexicana, esto pese al fracaso tras quedar eliminado en la Fase de Grupos de la Copa América.

“El proyecto continúa como lo habíamos hablado. En dos semanas Jimmy nos presentará una evaluación de lo que sucedió en el verano y también nosotros platicaremos con él con todo lo que podemos mejorar, las áreas oportunas que tenemos, que seguramente son muchas, pero también que hay cosas positivas del torneo y que tenemos que escalar de esa base positiva. Como lo comenté, el proyecto va al 2026, ya lo habíamos comentado mucho tiempo antes”, señaló.

De igual manera, se dijo triste por la eliminación del equipo mexicano, ya que no se cumplió el objetivo, sin embargo, enfatizó en que se cumplió el objetivo de colocar a jóvenes que no habían tenido la oportunidad con el combinado nacional.

“Con lo positivo que hemos tenido, obviamente primero estoy muy triste porque como mexicano me duele que la selección no triunfe y bueno estando en el proyecto mucho más, pero si bien el objetivo de calificar no se cumplió, sí se cumplieron los otros, que pusieron jóvenes que no han tenido participación participar, que el equipo siempre fue hacia adelante, que el equipo luchó, compitió, que el equipo corrió más que los rivales, que tuvo una gran actitud, entonces bueno construir sobre eso y no arrancar nuevamente y hacer otro”, agregó.

Al final, aunque reafirmó su molestia por la eliminación, detalló que hay aspectos positivos, por lo que sobre el fracaso buscarán construir y mejorar el proyecto.

“Que te digo, que si bien como dijimos hace unas semanas estábamos desperdiciando una gran oportunidad de ya estar calificados al mundial, creo que esta copa nos duele obviamente no haber calificado la siguiente ronda, pero hay cosas muy positivas, sin duda, muy positivas. Pues mira el objetivo de calificar no se cumplió, pero creo que se cumplieron otros y sobre eso hay que construir”, concluyó.

