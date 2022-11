Cuauhtémoc Blanco 'pidió' jugar con el Tri en el Mundial: 'Dos pases de gol y me salgo'

El exjugador, Cuauhtémoc Blanco, estuvo en un enlace en vivo con la cadena Fox Sports, después del partido entre México y Argentina de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El ahora gobernador del Estado de Morelos expresó su sentir tras el duelo entre ambas selecciones y de cara al juego ante Arabia Saudita, Carlos Salcido expresó que hoy el combinado nacional necesita de un jugador como Blanco para vencer a los asiáticos y el 'Temo' ni tardó ni perezosos bromeó con la posibilidad de ayudar al Tricolor en esta justa.

"Con que me den 15 minutos cabrón. Dar un poquito de show. Dos pases de gol pongo y me salgo, porque me puede dar un infarto ya a los 50 años", dijo Blanco Bravo en la entrevista.

"DOS PASES DE GOL PONGO Y ME SALGO" Cuauhtémoc Blanco hace comentarios fiel a su estilo y pidió que le dieran minutos con la Selección. Dejó en claro también que al técnico se le respeta. @GusMenFox@RafaMLOficial@carlossalcido7@arturobrizioc

Antonio Mohamed pic.twitter.com/bJ7MYs4c1U — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 26, 2022

Mientras que Antonio 'Turco' Mohamed aseguró que Argentina le ayudará a México y vencerá a Polonia 3-0 para que al Tri, con un triunfo ante los saudíes avance.

"Y, ¿cómo chingados le vamos a hacer si no meten gol?", inquirió Blanco, quien añadió que toda la responsabilidad recaerá en los jugadores nacionales, "estará en ellos, si se quieren ir de vacaciones o quieren seguir (en el Mundial)".

Y es que la escuadra dirigida por Gerardo Martino, perdió 2-0 frente a la Albiceleste, dejando a México en el fondo de la tabla del Grupo C.

Cuauhtémoc fue un referente en la Selección Mexicana y de las Águilas del América, donde consiguió consagrarse tras ganar una Copa Confederaciones con el ‘Tri’ y un título de Liga MX con los Azulcremas.

