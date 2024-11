A la Selección Mexicana le llueven críticas tras la derrota con Honduras

México cayó dos por cero en la Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League ante Honduras en San Pedro Sula. Tras la derrota del combinado azteca, las críticas no se hicieron esperar y los periodistas deportivos dejaron su reflexión sobre el cotejo del pasado viernes.

Alejandro Gómez, director de RÉCORD, aseguró que la problemática de estos resultados nace desde la Federación Mexicana de Futbol y sus directivos.

"Yo lo que digo es que es más el asunto de la Federación Mexicana de Futbol, Juan Carlos 'La Bomba' Rodríguez, de verdad, de corazón, no tenemos ya relación alguna porque me cansé del bla bla bla, yo soy más de trabajar y de tratar de dar resultados que de simplemente hablar, pero más allá de eso, yo sí te sugeriría que escucharas a los críticos, que no te rodees solamente de amigos, sino de personas más capaces, Ivar, ahí dentro de la Federación, escúchalos, solamente lo critican", declaró Alejandro.

Asimismo, por otro lado, el narrador de Tv Azteca, Christian Martinoli, afirmó que el equipo tricolor está en el 'hoyo'.

“El futbol mexicano está en una crisis paupérrima… Estamos en el pinche hoyo, no hay forma alguna de salir del hoy. El futbol mexicano está incendiado. Tenemos directivos que valen madre… Solamente están pensando en el dinero, hay un momento en el que deben decir ‘no, la lana no es todo’”, comentó el narrador en sus redes sociales.

David Faitelson, de TUDN, no tardó en opinar sobre lo sucedido con la Selección Mexicana y argumentó que el equipo de Javier Aguirre salió al campo con una actitud medrosa ante Honduras.

"México tiene problemas para generar futbol, los tiene obviamente en el campo, pero sale con una actitud medrosa, una actitud ratonera, una actitud de especulación en el marcador, sale con miedo, salen a empatar el partido y se llevan dos goles en contra, muy merecido la Selección Mexicana de Futbol", comentó David en programa de TUDN.

Javier Alarcón, también compartió su opinión tras la derrota de los aztecas. El panelista de ESPN afirmó que el equipo no solo genera pena, sino vergüenza, señalando directamente a los dueños del futbol mexicano con la frase: “Gracias, dueños. Se acabaron a la gallina”.

