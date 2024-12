Andrés Lillini compara Selección Mexicana con otros países: "No nos alcanza más"

El director de Selecciones Nacionales Menores, Andrés Lillini explicó las virtudes que otros equipos tienen alrededor del mundo, con la intención de señalar los puntos en los que puede mejorar México para alcanzar objetivos más grandes.

El argentino mencionó el proyecto que Honduras ha implementado, además de otras selecciones que han apostado por exportar futbolistas jóvenes hacia el viejo continente, lo que ha provocado una mayor competitividad. Lillini aseguró que a México no le alcanza para más.

“El otro día estuvimos en un congreso de FIFA en Canadá, y Honduras presenta una estructura maravillosa, donde están haciendo centros de formaciones en todo el país e invirtiendo. Costa Rica igual, se mete Cuba al Mundal Sub 20, entonces todos crecen y a nosotros nos parecía que nos iba a alcanzar y no nos alcanza más”, dijo Lillini.

“Hay desarrollos físicos que van creciendo, Jamaica es una demostración. Estados Unidos y Canadá que no dejan de crecer porque su jugador empieza a ir a Europa a muy temprana edad. Vino Venezuela a competir con la Sub 20 de México, con cinco jugadores en Europa. Si nosotros no empezamos a hacer algo más que los rivales no, nos va a alcanzar y no podemos seguir viviendo del recuerdo”, añadió el argentino.

Por último, el exentrenador de Pumas detalló las problemáticas que tienen en selecciones, pues no es lo mismo tener a los futbolistas en clubes, ya que es un corto tiempo con ellos para pulir sus habilidades. “La Selección no es un club, no forma jugadores, no los hacemos más fuertes, ni les enseñamos grandes desarrollos tácticos, los tenemos poco tiempo”, declaró.

