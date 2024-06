Arturo Elías Ayub 'reventó' el futbol mexicano: ‘Es un sistema que no sirve’

El exdirectivo mexicano, Arturo Elías Ayub, ha expresado su descontento tras la histórica derrota de la Selección Mexicana ante Venezuela en la . El empresario señaló los fallos estructurales que, según él, han llevado al pobre desempeño del equipo nacional.

El enfrentamiento, que tuvo lugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles, resultó en una derrota para México por 1-0, con un gol de penal anotado por Salomón Rondón, delantero del Pachuca de la Liga MX. Esta es la primera vez que México pierde un partido oficial contra Venezuela, marcando un punto bajo en la historia del Tri.

Arturo Elías Ayub, quien fue directivo durante la época del bicampeonato de los Pumas bajo el mando de Hugo Sánchez, no tardó en manifestar su frustración a través de su perfil oficial en X. En su mensaje, acusó al sistema del futbol mexicano de promover la "no competencia", criticando el exceso de jugadores extranjeros y el formato de la Liguilla.

"Mientras siga sin haber competencia en el futbol mexicano (ascenso y descenso) 8 extranjeros en la cancha y torneos donde más de la mitad pasan a la liguilla, el nivel de Selección va a seguir cayendo en picada”. Para el exdirectivo, este es un sistema que no funciona, desviando la responsabilidad de los recientes resultados negativos del entrenador. “No es el Jimmy ni los jugadores. Es un sistema que no funciona".

Esta crítica se suma a una serie de voces que claman por una reforma integral en el futbol mexicano, en busca de recuperar la competitividad y el prestigio del Tri a nivel global.

