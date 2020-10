De Luisa: 'Estar en Copa América o Continental, vital para llegar a la élite'

Uno de los principales objetivos de Yon de Luisa como presidente de la Federación Mexicana de Futbol es reestablecer la relación con la CONMEBOL, pues la competencia con Sudamérica es vital para que la Selección Mexicana dar el salto hacia la élite mundial.

“Si no tenemos esta calidad de partidos, será difícil estar en el top mundial y México quiere estar en el Top mundial, nos lo debemos nosotros como mexicanos, sin lugar a dudas. Si podemos regresar a tener relación deportiva con la CONMEBOL el día de mañana, yo creo que sería maravilloso.”, apuntó durante el SIS Másterclass.

El titular de la FMF consideró que el año 2024 puede ser el indicado para que todo el continente se una nuevamente al igual que en 2016, situación que impactaría positivamente para todas las federaciones.

“Lo he dicho en diferentes ocasiones, me parece que la ventana para tener una Copa América o una Copa Continental de regreso es el verano de 2024, ojalá tengamos esta capacidad, ya no sólo apoyados por la FMF, sino por la Concacaf y la Conmebol, apoyados por la FIFA, para luego poder tener esta competencia que nos beneficia a todos”, explicó.