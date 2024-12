Diego Cocca arremete contra la FMF por su salida: "Me destituyeron sin razón"

La gestión de Diego Cocca en 2023 fue una de las más grandes polémicas de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en los años recientes. El argentino estuvo tan solo cuatro meses al frente de la Selección Mexicana, en los cuales dirigió siete partidos.

Al respecto, el ahora entrenador de Real Valladolid en España se sinceró sobre lo que calificó como un "mal trato" por parte del organismo rector del futbol mexicano.

Diego Cocca solo duró cuatro meses como técnico del Tri | IMAGO 7

"Siempre estaré agradecido a México, porque me ha dado mucho y cuando me llamó la selección, no tuve dudas, porque soy una persona que se deja llevar por el corazón", declaró en entrevista con la Agencia EFE.

Consideró que pese a su derrota ante Estados Unidos en la Semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF, no había motivos para cortar su proceso tan pronto. "La Federación no se portó bien conmigo".

El argentino perdió ante Estados Unidos en la Nations League | MEXSPORT

"Me destituyeron sin que hubiera razones para ello", sentenció el estratega de 52 años, que en siete partidos al frente del Tri tuvo un balance de tres victorias, tres empates y una derrota.

El argentino consideró que no recibió un buen trato | IMAGO 7