Erik Lira sobre su buena actuación con el Tri: "Esto no significa nada”

La Selección Mexicana dejó una buena sensación en su partido de preparación ante el Internacional de Porto Alegre y uno de los hombres que más destacaron fue Erik Lira, pero a pesar de esto el mediocampista de Cruz Azul mencionó que la buena actuación en este tipo de partidos no les asegura seguir siendo convocados en el Tri.

Lira mencionó ante los medios de comunicación que que su gol ante el club brasileño 'no significa nada' y para seguir siendo considerando por Javier Aguirre, va a tener que mantener el nivel en su club y que esto no quede en una simple y esporadica convocatoria.

“Que es una recompensa al trabajo a lo que venía haciendo, que por el gol y la victoria no significa que vamos a estar en las siguientes convocatorias o en el partido de pasado mañana. Ser seleccionado tienes que estar siempre bien en tu club y siempre tienes que estar levantando la mano, así que esto no significa nada”

Otro de los nombres más destacados del último partido fue Efraín Álvarez, quien decidió no dar declaraciones sobre su posible fichaje con Chivas y mencionó que se encuentra cien por ciento enfocado a enfrentar a River Plate.

“Yo no veo eso, como dije, yo estoy concentrado en la selección, muy enfocado acá para ganarme un espacio para que Vasco me siga llamando, no estoy concentrado en eso ahorita”

“Cada partido acá con selección se tiene que ganar sí o sí, si tenemos que ir al cien como fuimos ante Porto Alegre, igual acá contra River”

