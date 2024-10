¿Le quitó el lugar a alguien? Guardado aclaró su llamado a Selección Mexicana

Andrés Guardado pidió a Javier Aguirre vivir por última vez la experiencia de ser llamado a Selección Mexicana. Así lo confirmó el propio jugador en entrevista con TUDN, en la cual aseguró que no "le quitó" el lugar a ningún otro futbolista que pudiera ser contemplado por el 'Vasco'.

El mediocampista de León quiso aclarar la situación, debido a que surgieron muchos rumores en días recientes previo a su homenaje por su trayectoria con el Tri. “Me gustaría dejar en claro que vengo a vivir la experiencia y le pedía a Javier que me dejara vivir la experiencia por última vez".

"La intención inicial era que fuera solamente al partido en Guadalajara, vivir mi homenaje y ya está. Le pedí: ‘¿Tienes bronca de que yo venga a estar con el grupo, entrenar, sentirme uno más por última vez?’; me dijo que no había problema", declaró Guardado y enfatizó que no fue como que se sumara a la convocatoria.

"Llamó a 26, yo soy 27. No iba a ocupar el lugar de nadie, simplemente me dieron la oportunidad de estar aquí y voy a jugar unos minutitos contra Estados Unidos, vivir lo que me tiene preparado la selección y ya está. Como le dije a Javier, te quiero estorbar lo menos posible", y compartió que en los entrenamientos le ha dado el espacio al estratega con el grupo y si puede ayuda.

"Estoy para ayudar, aportar, disfrutar y agradezco que se me dé la oportunidad de disfrutar por última vez, pero nada más”, indicó Andrés Guardado, que aclaró que en el encuentro ante Valencia no tendrá actividad, ya que ese partido será para los jugadores que están en el proceso rumbo a la Copa Mundial 2026.

