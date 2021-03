Henry Martín: 'Martino no llama a Selección sólo por un buen partido'

Henry Martín, delantero del América, señaló que para aspirar a ser convocado a la Selección Mexicana se debe trabajar día con día, pues consideró que no solo por tener un buen partido se reciben los llamados.

"Todos los partidos son importantes para el seleccionador (Martino), no por un partido te va a llamar o no. Nosotros estamos para trabajar y hacer las cosas la mejor posible para darme alegrías a mí y a la afición", declaró en conferencia de prensa.

Martín se dijo satisfecho con lo que ha hecho con las Águilas y se mostró optimista ante las posibilidades de volver a ser convocado en la Fecha FIFA de este mes.

"Me siento muy feliz de haber estado en las últimas convocatorias y espero estar ahí en la nueva. En la cancha no me fijo en lo que dicen, yo trabajo para mí, para mi equipo. Tengo 4 goles, me han quitado dos pero estamos para revertir la situación", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: ALAN PULIDO Y HENRY MARTÍN SERÁN LOS DELANTEROS EN GIRA EUROPEA