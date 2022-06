Hirving Lozano sobre Chicharito Hernández: 'Todos son bienvenidos en el Tri'

El tema de Javier 'Chicharito' Hernández y el hecho de que no sea llamado a la Selección Mexicana es siempre latente. Ante esta situación, Hirving Lozano mencionó que todos los jugadores son bienvenidos, pero que él no tiene la última palabra.

"Todos son bienvenidos (a la Selección), con Chicharito me llevo muy bien, cuando llegué a la selección me trató muy bien. Le tengo cierto respeto y cariño. Todos son bienvenidos y qué bueno que le esté yendo bien, pero esa decisión no me toca", comentó Lozano para TUDN.

Así mismo, Hirving habló sobre las críticas que ha recibido la Selección Mexicana por el reciente accionar en el campo de juego y el jugador del Napoli aceptó que el equipo debe mejorar.

"Lo he escuchado (críticas), creo que tenemos que mejorar muchas cosas como todos los equipos, estamos viendo qué tenemos que mejorar, trabajarlo bien, estar en el proceso, tenemos tiempo y ojalá podamos llegar bien (al Mundial)", apuntó Hirving.

