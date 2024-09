¡Homenaje a leyendas del Tri! Anuncian reconocimiento a históricos de la Selección Mexicana

En conferencia de prensa con motivo del juego entre México vs Valencia, Ivar Sisniega, presidente de la FMF (Federación Mexicana de Futbol), reveló que para la siguiente Fecha FIFA correspondiente al mes de octubre, habrá homenaje a leyendas de la Selección Mexicana.

Sisniega no quiso ahondar en detalles sobre que tipo de homenaje será y quienes serás las figuras del futbol mexicano que serán reconocidas, solamente mencionó que tanto en el duelo vs Estados Unidos en Guadalajara y vs Valencia en Puebla, habrá homenaje.

“Habrá homenajes en ambos partidos a jugadores icónicos de la Selección Mexicana, dejamos los nombres que sean sorpresa, pero habrá reconocimiento a jugadores que han sido una parte importante en la historia de nuestra selección”, declaró el presidente de la FMF.

A pesar de que no se revelaron los nombres de los jugadores homenajeados para que sea una sorpresa para los aficionados, desde hace varias semanas se ha manejado los nombres de Javier ‘Chicharito’ Hernández y Andrés Guardado, dos históricos del Tri que regresaron la temporada pasada al futbol mexicano.

"Haremos un homenaje a jugadores icónicos en la historia de nuestra selección. Nos reservamos los nombres, queremos que sea una sorpresa", Ivar Sisniega, presidente de la @FMF.#PorMéxicoTodo — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 19, 2024

De igual forma se desconoce si los futbolistas homenajeados puedan tener algún tipo de participación en el partido o si solo se entregará un reconocimiento frente a la afición.

