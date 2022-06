Jared Borgetti: 'Estados Unidos era el rival más complicado que nos podía tocar en 2002'

Una de las eliminaciones que más le dolió al aficionado mexicano, fue la que sufrió la Selección Mexicana a manos de la selección de Estados Unidos en los Octavos de Final del Mundial de Corea-Japón 2002.

Jared Borgetti, delantero del combinado Tricolor en ese certamen recordó lo sucedido en esos Octavos de Final.

"Al final, el sentimiento que me invadía interiormente después de haber perdido el partido, que en el papel éramos mejores, que habíamos hecho una muy buena primera fase, mucho mejor que el rival, pero que a la vez internamente sabía que para mí era el rival más complicado que nos podía tocar en cualquier parte del Mundial", dijo el exfutbolista en entrevista con ESPN.

Además, Borgetti aseguró que el combinado de las Barras y las Estrellas no tenía nada que perder y por eso fue más difícil.

"Un rival que no tenía nada que perder, que podía jugar con nuestra desesperación, que no estaba obligado absolutamente a nada y que, si bien es cierto, nosotros no teníamos el gran equipo, cuando nos enfrentábamos a rivales mejores que nosotros podíamos potenciar nuestro futbol y ante una selección, como la de Estados Unidos, el peor escenario era ir perdiendo y así fue el inicio del partido

