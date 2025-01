Javier Aguirre confiesa que pensó en renunciar tras la salida de la 'Bomba' Rodríguez de la FMF

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, reveló un hecho que hasta ahora no había abordado públicamente: su intención de renunciar al cargo tras la salida de Juan Carlos ‘La Bomba’ Rodríguez, una figura clave en su llegada al banquillo tricolor.

Durante una conferencia de prensa previa al encuentro entre México e Inter de Brasil, Aguirre explicó que el cambio en la estructura del proyecto generó incertidumbre, llevándolo a considerar su salida.

MEXSPORT

Sin embargo, después de dialogar con Mikel Arriola, Duilio Davino e Ivar Sisniega, quienes le aseguraron la continuidad del plan hacia el Mundial 2026, decidió mantenerse al frente del equipo.

“Yo se lo dije a Juan Carlos: ‘yo me voy, no tengo ningún problema. Entiendo tus razones, no hay problema’, y me dijo que ‘no, bajo ninguna circunstancia’”, expresó el estratega.

MEXSPORT

También comentó que ofreció el mismo planteamiento a Mikel, Ivar y Duilio: “Les dije, si yo era algún problema, me podía hacer a un lado. Los tres a la cara me han dicho que las cosas no cambian”.

MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Orozco Chiquete aprueba el proceso de Javier Aguirre en Selección: "Veo bien el proyecto"