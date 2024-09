Javier Aguirre previo a debut con Selección Mexicana: 'Estoy ilusionado'

Previo al debut en su tercera etapa como entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre compartió sus reacciones y se dijo ilusionado ante esta nueva era del combinado nacional.

El ‘Vasco’ estuvo con la Selección Mexicana como entrenador en dos ocasiones. Dirigió el Mundial de Corea-Japón 2002 y el de Sudáfrica 2010; ahora tendrá una etapa más. Su debut será contra Nueva Zelanda en el Estadio Rose Bowl, en partido amistoso.

“Me siento muy ilusionado, es una oportunidad que me brinda el futbol, la vida y quiero contagiar a los jugadores de esta sensación que tengo. Me siento muy contento y muy ilusionado, estoy ilusionado y quiero transmitirle eso a los jugadores”, expresó Aguirre para TUDN.

En sus dos anteriores etapas como entrenador de la Selección Mexicana, ‘Vasco’ Aguirre actuó como ‘bombero’ al rescatar al combinado nacional de la eliminación en las clasificatorias al Mundial de Corea-Japón 2002. Asimismo, en el proceso de Sudáfrica 2010, el entrenador nacional salvó al tricolor para conseguir el boleto de aquella Copa del Mundo.

“Las otras (etapas) eran siete partidos hubo que ganar cinco, en la primera cinco partidos y hubo que ganar cuatro. Aquí no es esa la situación, evidentemente hay que ganar. Pero sí tenemos ese mínimo margen de que no tenemos que ir a la eliminatoria, no tenemos que rescatar puntos como sea. Significa que hay que preparar un buen equipo, que la gente se identifique con ellos”, señaló Javier Aguirre.

“Lo que podemos garantizar es que sea un equipo mexicano que por lo menos corra y que luche. Futbolísticamente tenemos un montón de deficiencias, igual los jugadores no tienen más que dos entrenamientos tácticos e intentar algunas ideas. Desde luego la actitud no se entrena”, sentenció el ‘Vasco’.

