Javier Aguirre satisfecho con los partidos amistosos: 'Me hubiera gustado que jugaran los 26'

Para Javier Aguirre probar y conocer a sus 26 jugadores en dos partidos fue un tiempo corto, sin embargo; si le sirvió para informarles cuáles serán las condiciones para ser seleccionados durante su proceso.

“Muy buenos jugadores, entrenaron bien, me hubiera gustado que jugaran los 26. Es difícil en dos partidos. Lo hicieron bien, cumplieron con las expectativas. Lo entienden y es futbol, sabemos de qué va esto. Les pedí que se siguieran esforzándose, que iba a estar pendiente de sus comportamientos dentro y fuera del terreno de juego, tienen compromiso”, aseguró el Vasco.

“Con trabajo, sé que es una frase trillada. Hoy tuvimos dos ocasiones, tres quizá, no tan claras. Tuvo un mano a mano Santi, una de Piojo y otra de Romo. Un partido sordo, tuvimos pocas ocasiones. No estoy preocupado, trabajamos con Henry, Santi y Memo. Memo no jugó, intenté y no pude. Traté con Santi, me gustó el comportamiento de los dos, no importa si anotan gol. Saben que no les pide sólo gol, esto es de equipo, el que lo meta, tanto contentos unos como otros”, apuntó.

Respecto a la poca respuesta de la afición en ambos partidos, el Vasco prefirió no entrar en detalles al tema, pero aseguró que los aficionados del Tri son soberanos.

“Con base en mi experiencia, siento, lo decía el otro día, el público es soberano y la prensa también, prefiero no entrar. Intento no entrar, trato de ser transparente, no mando mensajes a través de la prensa, en la medida que la gente vaya viendo que su equipo nacional va cambiando, la opinión cambiara, no tengo tamaños de tener tamaños para aglutinar a nadie, con trabajo es la única manera de que la gente va a dejar de criticar a la selección”, finalizó Javier Aguirre.

