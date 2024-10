La gestión de la 'Bomba' Rodríguez en FMF, marcada por polémicas más que resultados

Un año y cinco meses han pasado desde que Juan Carlos Rodríguez fue nombrado alto comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), periodo de tiempo en el que pocos cambios de fondo se han visto en el futbol mexicano y las formas sí han dejado mucho que desear.

La manera en que se dio la salida de Diego Cocca, a los pocos días del nombramiento de la 'Bomba', y posteriormente la de Jaime 'Jimmy' Lozano, de quien se dijo contaba con todo el respaldo, son los ejemplos más claros de las controversias alrededor de Rodríguez Bas. Sin embargo, no son las únicas y no solo en el ámbito deportivo.

La manera en que se ha relacionado con los medios de comunicación e incluso el manejo en redes sociales de las cuentas oficiales de la Selección Mexicana y la Liga MX también han provocado críticas por parte de aficionados y analistas.

Tres técnicos durante la era de 'Bomba' Rodríguez

Siete partidos dirigió Cocca a la Selección Mexicana, cuatro de ellos tras el nombramiento de Rodríguez Bas, con dos victorias, un empate y una derrota. Esta última en la Semifinal de la Liga de Naciones de Concacaf ante Estados Unidos y que bastó para que se tomara la decisión de cesar al argentino, a pesar de lo breve de su proceso.

Jimmy Lozano llegó como interino para la Copa Oro 2023 y aunque perdió ante Qatar en Fase de Grupos, se quedó con el título, por lo que se le nombró de forma oficial director técnico del Tri. La FMF sostuvo una y otra vez en su discurso que se apoyaría al estratega de cara al Mundial de 2026, pero los fracasos en la Liga de Naciones 2024 y en la Copa América provocaron un segundo despido en la era de la 'Bomba'.

Por ahora, Javier Aguirre con Rafael Márquez es la apuesta para los casi dos años que restan del proceso mundialista. Sin eliminatorias de Concacaf, pero con el compromiso de los Cuartos de Final de la Nations League en noviembre, está por verse cuánto dura el proceso del 'Vasco'.

¿La 'Bomba' apoyó o no a Jimmy Lozano?

La mayor polémica de Rodríguez con respecto a Lozano fue cuando, en junio de este año, se difundió un video en el que el comisionado está hablando con Luis Castillo y le dice "Déjalo que se corra solito".

Posteriormente, Castillo aclaró que se trató de una broma de Rodríguez, quien le pidió que dejara de correr a Lozano, pues el comunicador había asegurado que el estratega renunciaría si no ganaba el amistoso ante Brasil previo a la Copa América.

El 'Jimmy' no se marchó tras lo ocurrido ante la Verdeamarela y la FMF reiteró su apoyo de cara al torneo al torneo de la Conmebol. Pero una vez que el Tri no superó la Fase de Grupos, entonces sí concluyó su proveso al frente del Tricolor, que recibió de regreso a Javier Aguirre.

Imposición de jugadores, 'tajada' millonaria y censura, las otras polémicas de la Bomba

Fuera de lo deportivo y la elección o destitución de técnicos, Rodríguez no ha mantenido una imagen del todo limpia. Ante los rumores que comenzaron a circular hace un par de meses, de que Hirving 'Chucky' Lozano había sido vetado de Selección Mexicana, el comisionado tuvo que salir a aclarar la situación.

"Yo no me meto en las convocatorias, no hay ningún tipo de castigo a Hirving Lozano", fueron sus palabras durante un evento por el arranque de la construcción de las instalaciones deportivas del Atlético de San Luis hace un par de semanas.

Estas declaraciones vienen después de que en agosto se reveló que Rodríguez Bas se llevaría mil millones de pesos una vez que se cierre el trato con el Fondo de Inversión de la Liga MX, mismo que hasta el momento no está cerrado y que es uno de los proyectos de la 'Bomba' que siguen en el aire.

A estas dos situaciones se suma la reciente polémica con Andrés Vaca, quien durante la transmisión del partido entre México y Valencia arremetió contra la FMF. "Se fijan más en lo que decimos con el micrófono, y luego van y tocan puertas y dicen que Vaca no narre más y que por favor no digas las cosas que diga".

"Mejor que se fijen en lo que hacen dentro de la cancha. No les gusta lo que decimos Faitelson y luego van con sus quejitas. Que se ahorren sus mensajes que mandan con terceros", fueron las palabras del narrador, en un clip que incluso TUDN compartió en Twitter. Sin embargo, posteriormente borró la publicación.

