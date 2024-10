Los récords que dejará Andrés Guardado con la Selección Mexicana

El hombre de lo récords; uno de los pocos privilegiados de disputar cinco Copas del Mundo. Andrés Guardado está por jugar sus últimos partidos con la Selección Mexicana dejando un legado imborrable.

El llamado Principito sorprendió con su aparición en el Tri para el Mundial de 2006 en Alemania; fue el as bajo la manga de Ricardo La Volpe en el intenso e inolvidable choque ante Argentina en Octavos de Final.

Desde entonces Guardado se convirtió en un infaltable en la convocatorias, sin importar el técnico en turno en el banquillo, lo que lo tiene hoy como el jugador con más partidos disputados en el Tri con un total de 181.

Pero no solamente va a dejar esa marca en su paso por el combinado azteca; el canterano de Atlas es también el futbolista con más asistencias por encima de jugadores como Cuauhtémoc Blanco y Pável Pardo. Guardado hasta ahora ha puesto 29 pases para gol.

Será en Puebla ante Valencia, su ex equipo, que el futbolista será homenajeado por sus 16 años de trayectoria en la selección en donde marcó 28 goles.

“Ya lo había dicho hace tiempo, pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en mi selección. ¡Imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento! Gracias de corazón a todos los que me acompañaron”, expresó el propio Andrés.

JugadorJes con más partidos en Selección Mexicana

Andrés Guardado 181 Claudio Suárez 178 Guillermo Ochoa 151 Rafael Márquez 147 Pável Pardo 147

Jugadores con más asistencias en Selección Mexicana

Andrés Guardado 29 Cuauhtémoc Blanco 27 Pável Pardo 22 Luis Hernández 20 Hirving Lozano 18

