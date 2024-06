Marco Fabián consideró que el cambio generacional en Selección Mexicana es bueno

Marco Fabián está a favor del cambio generacional en la Selección Mexicana. El exinternacional mexicano enfatizó la importancia de brindar oportunidades a los jóvenes talentos que están en buen momento.

“Las expectativas siempre tienen que ser positivas, siempre lo he dicho, desde el último momento que porté la playera de la Selección, me volví un fan más, no veo mal en darle oportunidad a los jóvenes, porque estamos en con un cambio generacional muy importante”, declaró a RÉCORD.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre los jugadores que se están naturalizando y puedan competir por un lugar con el conjunto Tricolor en competencias futuras, el exjugador de Chivas comentó: "Es un tema complicado, siempre he dicho que me tocó estar en Selección con jugadores naturalizados, Matias Vuoso, Sinha, Lucas Ayala, que estuvieron conmigo".

"Los que han pasado después nunca voy a decir si estoy a favor o en contra, siempre he dicho que el jugador extranjero que se gane un lugar, sea naturalizado o no, que se gane un lugar y que sea mejor o que esté en un mejor momento, que el propio mexicano, las puertas están abiertas”, argumentó.

Marco Fabián tuvo su paso Chivas; en el Rebaño Sagrado tuvo alcanzó buenos números de partidos jugados, sin embargo, el gol se le dio en pocas ocasiones con la camiseta rojiblanca. Ante ello, opinó sobre el arribo del nuevo cuerpo directivo de españoles que estarán en la institución.

“Me tocaron varios procesos así, con los holandeses, creo que hay darle oportunidad, pero la forma de trabajar es diferente, si van a aportar, si van a lograr que la institución crezca, de tener a Chivas en los primeros sitios, que es donde debe de estar, bienvenidos sean”, informó. “Vamos a darle el beneficio de la duda, han estado compitiendo y que se mantengan en esos lugares, sino desde fuerzas básicas y que busquen el campeonato”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MALAGÓN ROMPE EL SILENCIO Y MANDA MENSAJE TRAS ANUNCIARSE QUE SE PERDERÁ LA COPA AMÉRICA