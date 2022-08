Maribel Domínguez sobre su despido: 'Fui victima de acoso laboral y terminé en la calle'

La novela de la destitución de Maribel Domínguez continúa. Y es que la exentrenadora habló por primera vez sobre su despido, donde incluso reveló algunas de las razones por las que su relación con la FMF se fracturó.

La exfutbolista mexicana aseguró en una entrevista con Milenio que no se pronunció al respecto por respeto a sus jugadoras, pues no quería causar polémica durante su participación en el Mundial Femenil Sub 20.

"No lo hice antes, y eso sí quiero que quede claro, por respeto a mis jugadoras; por respeto al Mundial, porque ellas estaban en un momento importante de su vida y que nada tenía que haberlo manchado. Hicieron un buen torneo, pudieron haberlo hecho mucho mejor.

"En esta entrevista quiero que quede la verdad y solamente aclarar las cosas. Fui víctima de acoso laboral. Terminé en la calle. Eso fue lo peor y esto es lo que más me duele. Me duele muchísimo porque creo que se ha trabajado de la mejor manera en todo el proceso y desafortunadamente la situación que pasa se convierte en algo muy difícil para mí", expresó.

De igual manera, dio a conocer que el cuerpo técnico fue desplazándola poco a poco al grado de tener poca autoridad con el grupo que dirigía.

"El equipo ya es tomado por Luis Piñón, por Alan Rivera, por Miguel Razo. Luis Piñón iba de segundo auxiliar y ahora aparece como director técnico, porque él es el que da toda la charla técnica. Él daba todo el sistema de juego, todo el análisis de video. Cosas que tenían que llegarme a mí como directora técnica le llegaban primero a él. Era tan obvio que todo el mundo se daba cuenta de eso, todo el mundo se daba cuenta del desplazamiento que me habían hecho. Yo aparecía, pero ya no con ese liderazgo.

"Alan Rivera, quien era el coordinador de metodología, pues obviamente empieza a tomar cartas en el asunto, en el aspecto de todo lo que se maneja en la Selección. Pero déjame decirte que tenía un mes de llegar a Selecciones Nacionales. Cuando estoy en casa (debido a que dio positivo a covid) y empezamos a ver la reunión del mapa de las jugadoras ya no me dejó dar mis especificaciones, sino que ya habló él de sus especificaciones de las jugadoras", apuntó.

Por último, Maribel Domínguez afirmó que la FMF intentó imponerle ciertas jugadoras, incluso mencionó que tuvo la oportunidad de explicarle por qué no iba a ser convocada.

"Él me empieza a hablar de otras jugadoras y aparece Silvana Flores, donde Silvana Flores –junto con Miguel Razo– habíamos comentado que no estaba al cien por ciento físicamente. La tuvimos, jugó en ese momento con nosotras. No traía ese ritmo de juego que nosotros buscamos. Mariana (Gascón, directora de Desarrollo Deportivo de la FMF) lo sabía.

"Mariana sabía que esa jugadora en específico no tenía ese nivel y que estábamos preocupados porque, desafortunadamente, no tenía minutos en su equipo. La cuestión está en que siempre, cada vez que había una concentración, se me nombraba a esa jugadora.

"Lo acató, no sé si lo pensó o lo llevó a colación con la familia o no. De hecho, le comenté en algún momento: podrías venir a jugar a la Liga. Siempre le pusimos esos puntos claros. Nosotros no podemos tener una jugadora que no esté físicamente al cien por ciento porque lo que menos queremos es lesionarla", sentenció.

