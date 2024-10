Memo Ochoa no desiste en seguir con Selección Mexicana: “Elegí Portugal para llegar al Mundial”

Guillermo Ochoa ha caído de buena manera en Portugal y así lo ha dejado ver la prensa lusitana tras sus primeros partidos en la Liga, donde sus destacadas intervenciones no pasan desapercibidas.

El exarquero de las Águilas del América habló de su llegada al futbol portugués, donde aseguró que fue la mejor opción desde su punto personal.

“A veces, la vida presenta oportunidades en momentos muy puntuales y AVS llegó en un momento de fin de mercado, donde debía decidir las oposiciones que tenía entre manos. Tuve algunas opciones que no me llamaron la atención, no eran opciones importantes a nivel personal ni deportivo, esta opción tenía mucho sentido”, resaltó en entrevista para ZEROZERO.

El canterano del América sabe que hoy en día es un referente del futbol mexicano en el país luso: “Sabía el impacto que tendría, especialmente para los innumerables mexicanos que tenemos en Portugal, que se sienten un poco más cerca de casa, Como figura pública, siempre me he sentido embajador de México. Fue lindo ser recibido por el embajador y tener el cariño de tantos mexicanos”.

Ochoa, recientemente llamado a la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de octubre, mostró su deseo y el objetivo de llegar al Mundial 2026.

“Voy a trabajar para estar en el sexto Mundial. Es algo que nadie ha conseguido hasta ahora”, confirmó el guardameta mexicano.

