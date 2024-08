Néstor de la Torre: “Rafa es un proyecto de entrenador, no ha entrenado a nadie, no sabemos si es bueno o si es malo”

El ex director de Selecciones Nacionales, Néstor de la Torre consideró que Rafael Márquez aún es un proyecto de entrenador, ya que no ha dirigido a ningún equipo en primera división, por lo que enfatizó en que los directivos de la Federación Mexicana de Futbol se están aprovechando del nombre de un gran futbolista con gran historia.

“Rafa es un proyecto de entrenador, no ha entrenado a nadie, no sabemos si es bueno o si es malo. ¿Puede ser buen entrenador? Sí, si puede ser bueno, pero ahorita no ha dirigido a ningún equipo de primera división. No, no, no tiene nada para pensar que pueda ser bueno. Tampoco no hay nada que para pensar que pueda ser malo, pero es de la personalidad de él y todo no es de ese impacto fuerte”, señaló.

De igual manera, el ex directivo de Chivas aseguró como tal Márquez no tiene experiencia en competencias internacionales, por lo que es un nombre que están explotando los dueños del futbol mexicano para decir que trajeron a lo mejor de México

“No es que desagrade la idea. Lo que sí es que están aprovechando el nombre de un gran futbolista, de alguien que tuvo gran historia para decir que trajeron a lo mejor de México.

“Creo que usan más imagen y les preocupó más el momento en que imagen podían explotar, que realmente lo que están pensando a futuro, que a futuro puede producir. Sí, sí puede producir. Pero ahorita, ahorita no tiene experiencia, no conoce realmente la competencia internacional. Hablando como técnico y este, y si tiene un gran nombre que le pueden explotar los dueños”, concluyó.

