Óscar 'Conejo' Pérez recordó 'amenaza' de Vasco Aguirre en Sudáfrica tras ganarle el puesto a Ochoa

Con el regreso de Javier Aguirre a la Selección Mexicana las anécdotas sobre sus pasadas estadías siguen saliendo y esta vez fue el turno de Óscar ‘Conejo’ Pérez quien reveló una ‘amenaza’ del entrenador tras elegirlo como portero titular en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El exportero mexicano recordó la pelea por el puesto titular rumbo a la Copa del Mundo. De acuerdo con Pérez, el entrenador abrió la lucha por la titularidad durante la pretemporada, a pesar de que todos esperaban que Guillermo Ochoa fuera quien iniciara el torneo.

En entrevista con David Faitelson, el Conejo Pérez reveló que Aguirre, lo ‘amenazó’ con no cometer errores pues, en caso de cometerlos tanto el portero como el entrenador recibirían todas las críticas al punto de ‘no poder regresar a México’

“Al final me dio la oportunidad. Antes de irnos al estadio me dijo ‘no la vayas a cagar, porque ni tu ni yo nos regresamos a México’. Obviamente haciendo alusión a esta parte que muchos pensaban que iba a jugar Memo”, reveló el exportero.

Al final Pérez terminó el Mundial con cinco goles recibidos en cuatro partidos, sin embargo, tres de ellos llegaron en el mismo partido, en los Octavos de Final ante Argentina.

Conejo sobre la designación de Aguirre y Márquez

En la misma entrevista, el exportero también expresó su punto de vista con respecto a la designación de como los nuevos entrenadores de la Selección Mexicana rumbo a los Mundiales del 2026 y 2030.

“Fue una buena elección, no por la relación que tenemos, simplemente porque está capacitado para toda esta presión, para toda esta circunstancia que se genera en Selección. Él es muy exigente con el jugador y espero que siga esa línea. Sabe sacarle provecho al jugador, sabe explotarlo apra que llegue a un nivel óptimo.

“Rafa es uno de los jugadores más importantes que hemos tenido, jugó en Europa, lo ganó todo. Es una buena combinación y pueden hacer las cosas diferentes”, expresó Pérez.

Portero titular

Finalmente, el Conejo dio su punto de vista con respecto a la portería de la Selección Mexicana, la cual en los últimos años le pertenecía a Guillermo Ochoa y ahora parece ser para Luis Malagón, aunque para la siguiente fecha FIFA, también estarán Tala Rangel y Alex Padilla en la competencia.

“Se ve difícil (que Ochoa llegue al Mundial). Me gusta Malagón, ha encontrado ese nivel donde no se equivoca. Julio (González)con Pumas lo está haciendo bien. Carlos Moreno con Pachuca lo está haciendo bien, Carlos Acevedo está retomando y se está encontrando con ese ritmo que le estaba haciendo falta. Creo que Malagón y Julio llevan ventaja”, expresó el exportero del Tricolor.

