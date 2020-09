Selección Mexicana: En Costa Rica aseguran que partido vs Tri está casi descartado

El partido amistoso entre la Selección Mexicana y el combinado de Costa Rica programado para el 30 de septiembre podría no jugarse. La Federación Costarricense de Futbol (Fedefutbol) ha reportado discrepancias con el sector salud de su país y esta situación podría resultar en el enfrentamiento por disputarse en el Estadio Azteca cancelado.

Rodolfo Villalobos, presidente del organismo, explicó que cumplió los protocolos correspondientes para con el Ministerio de Salud de Costa Rica, sin embargo, no ha recibido respuesta ni luz verde para que el combinado de jugadores locales salga rumbo a Ciudad de México, siendo la principal preocupación la cuarentena obligatoria de 15 días que los futbolistas deberían de cumplir, comprometiendo su participación en la liga costarricense.

"Es lamentable porque nosotros presentamos eso hace más de tres semanas, extraoficialmente no había problema, estábamos tranquilos. Esta es hora que seguimos buscando una respuesta, le mandé un audio a Hernán Solano (ministro de salud) y no me responde”, indicó Villalobos en entrevista para Teletica Deportes Radio.

"Sería una vergüenza para el país que nuestra representación nacional bajo un estricto protocolo donde se paga un avión privado para viajar en burbuja no lo pueda hacer y que se le permita a un turista ingresar al país simplemente con una prueba PCR", sentenció.

El Ministerio de Deporte de Costa Rica no ha dado la autorización hasta el momento a falta de nueve días para el enfrentamiento, el cual se celebrará en el Estadio Azteca y para el que Gerardo Martino ya tiene a sus jugadores concentrados.

