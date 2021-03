Selección Mexicana Sub 23: Alvarado reveló que no piensan en los fracasos Preolímpicos previos

Los fracasos preolímpicos de Hershey y Carson no le pesa a la Selección Sub 23 que este jueves empezará su camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así lo mencionó Roberto Alvarado, quien señaló que la escuadra mexicana no tiene objetivo que no sea ganar el torneo y conseguir una nueva medalla de oro.

"No hemos hablado de eso, hoy el equipo y los jugadores son muy maduros, hay grandes jugadores que juegan en Primera División, y creo que hemos adquirido cierta experiencia. El objetivo está claro, queremos conseguir el boleto y levantar este trofeo, estamos metidos y eso es lo que queremos, nos gusta vivir el día a día y debemos ir partido a partido para que se nos den las cosas", dijo Alvarado en conferencia de prensa.

"Para nosotros es un sueño representar a México y ganar el boleto a Juegos Olímpicos, claro que nos motiva la generación del 2012, el poder hacer una misma historia, levantar una medalla. Sabemos lo que queremos y si bien es una obligación hacer las cosas bien en este torneo, yo creo que todos los rivales son difíciles y tenemos que jugar al tú por tú, si ellos corren al cien, nosotros debemos correr al 110", mencionó.

Por otra parte, el gran momento que vive en Cruz Azul, coloca al ‘Piojo’ como una de las figuras del Tri olímpico, algo que asume con responsabilidad, incluso para guiar a los menos experimentados.

"Si, ya me ha tocado estar en la mayor, en Copa Oro, pero creo que todos los jugadores que vinieron a la Sub 23 tienen bastante experiencia, debo aportar mi granito de arena, tratar de sumar y hacer lo que sé hacer para ayudar al equipo. Ya lo hemos hablado, que les deseo el éxito, saben que los vamos a respaldar, que vamos a correr todos juntos y hay una gran unión. Decirles que jueguen como saben, más que demostrarle a alguien es demostrarnos a nosotros mimos porqué estamos en la Selección", apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA SUB 23: JUGADORES DE CHIVAS Y AMÉRICA REPORTARON CON EL TRI TRAS CLÁSICO