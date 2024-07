Ángel Di María: “Estaba escrito, soñé que ganaba y me retiraba de esta manera”

Ángel Di María se va por la puerta grande. Tras ganar su segunda Copa América, El Fideo aseguró que estaba escrito que Argentina se hiciera del título en Estados Unidos, ya que soñó que la ganaba y que de esa manera colocaba el punto final en su etapa como jugador de la Albiceleste.

"La verdad que no te puedo decir lo mismo que venía diciendo. Estaba escrito, era de esta manera, se lo dije anoche a los chicos en la cena. Lo soñé, soñé, por eso dije que era la última Copa América y se terminaba acá. Soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganaba, que me retiraba de esta manera. No tengo... no sé qué decirte, la verdad.

"Tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo que nada, como le dije anoche también a los chicos, estoy eternamente agradecido a esta generación, me dio todo, me hizo lograr lo que tanto busqué y hoy me voy de esta manera. Qué mejor que así, ¿no? Costó mucho", apuntó Di María.

QUISO GANAR MÁS CAMPEONATOS CON ARGENTINA

El experimentado volante argentino, aseguró que le hubiese gustado ganar más títulos con las generaciones anteriores que no pudieron alcanzar un campeonato con el combinado albiceleste

“Parece fácil, pero es muy difícil. Lo sé porque viví del otro lado también durante 10, 11 años, luchándola, peleándola. No es fácil llegar a las finales y ganarla y ahora se está dando. Es así, en algún momento tenía que pasar y lamentablemente, se lo dije a muchos de los chicos de la anterior camada, me hubiese gustado poder ganar también una con ellos, lo merecíamos también. Pero bueno, se dio en este momento, seguir insistiendo y seguir peleándola y estos chicos me dieron todo”, agregó.

LAMENTA SALIDA DE MESSI

Al final lamentó el que Leo Messi no haya podido continuar el encuentro debido a una lesión: “Sí, la verdad que no estoy contento porque bueno, tuvo que salir de esa manera por el problema del tobillo, pero por fin hoy pudimos ganar nosotros a él, darle la alegría a él y nada, creo que fue una noche redonda”, concluyó.

