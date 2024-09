Marco Fabián: "Los Clásicos no son para todos"

El exjugador de Chivas, Marco Fabián aseguró que los no son para todos los jugadores, ya que están adaptados para cierto tipo de futbolistas, debido a que tiene que destacar y sacar la casta ante la relevancia e importancia que tiene este cotejo.

“Sabemos que los clásicos, siempre lo hablamos, son partidos que no se pueden perder, que se juegan de diferente manera, que tienen un plus extra, que están adaptados para ciertos jugadores, no son para todos”, señaló.

De igual manera enfatizó en que este tipo de partidos visten a los jugadores y son determinantes para potenciar o perjudicar la carrera de los mismos, por lo que son juegos de gran relevancia.

“Creo que viste demasiado y por eso es que siempre digo que estos partidos no están aptos para todos, creo que hay jugadores, los jugadores diferentes son los que sacan la casta en este partido, son los que marcan la diferencia estás en ese en ese en ese hilo delgado de poder estar muy arriba o de poder estar muy abajo”, agregó.

Al final, el exjugador del Guadalajara detalló que Jesús Molina y Paul Aguilar se convirtieron en los jugadores con los que mayor cantidad de roses tuvo en los duelos del Clásico Nacional, además de que uno de los enfrentamientos que más recuerda se dio en 2013 cuando marcó un doblete en la cancha del Estadio Akron

