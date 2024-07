André Jardine abre el “paraguas” ante San Luis: “No se verá el mejor funcionamiento”

Confiado, pero consciente que hoy están lejos de su mejor versión. André Jardine admitió que para el debut en San Luis no se verá el mejor funcionamiento debido a que tienen poco de trabajo y que aún no tienen a su equipo completo.

“Buenas sensaciones, hay expectativa porque tenemos poco más de 10 días de entrenamiento y aún no estaremos en nuestro mejor nivel, pero hay sensación de que jugaremos muy bien. Vamos a querer ver a un equipo con energía y una identidad muy buena”, afirmó el brasileño.

JARDINE CUENTA CON BRIAN RODRÍGUEZ

Sobre las posibilidades que hay todavía para que se mueva su plantilla, aseguró que deben de ser propuestas importantes, citando el caso de Brian Rodríguez, quien hoy es parte del club y solo saldría si la propuesta conviene a la directiva.

“Brian en nuestro jugador, jugador de América. Se hizo una inversión importante y tenemos la convicción de que lo mejor de Brian está por venir. Va a tener ofertas no sólo de Brasil, imagino que hay mucha gente mirándolo, pero para sacarlo de América debe venir una oferta importante porque no es fácil remplazarlo, es un jugador de nivel, puede ser uno de los mejores delanteros de la Liga MX y trabajaremos para encontrar a ese Brian. Es nuestro y para sacarlo no van a tener que venir con ofertas pequeñas”, aseguró.

DIEGO VALDÉS SIGUE DE VACACIONES

Respecto al caso de Diego Valdés, confirmó que sigue de vacaciones y hasta que reporte valorarán su lesión para saber cuándo podría tener participación.

“Diego en este momento está de vacaciones. Espero este en una linfa playa en su familia con las piernas para arriba porque merece este descanso. Jugó la Liguilla bastante cansado, se veía que no estaba tan fresco, jugó un volumen grande de partidos. Tuvo una lesión con la Selección que lo quitó de Copa América. Regresa lunes o martes y lo evaluaremos para ver si está recuperado. Va a necesitar un tiempo de entrenamiento, recuperar condición física, hacer una pretemporada para aguantar todos los partidos que vienen. Es un jugador importante que va a brillar este torneo”, finalizó André Jardine.

