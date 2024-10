Tano Ortiz se va satisfecho con su paso por América y Rayados: 'Dejamos una buena imagen'

Se va tranquilo con su trabajo. Fernando Ortiz fue el primer entrenador en perder su puesto en el Apertura 2024, al ser despedido por Rayados tras la participación en Leagues Cup. Ahora, tras haber sido destituido de América y Monterrey el entrenador habló sobre su corta carrera dirigiendo.

En entrevista para TUDN, el argentino sabe que no logró conseguir el ansiado título para ambas instituciones, pero se va satisfecho pues logró llegar a seis semifinales consecutivas y considera que dejó una ‘buena imagen’ tanto con Rayados como con las Águilas.

“Si bien no hemos logrado el objetivo máximo que es campeonar, esta corta carrea en dos clubes donde trabajos y creo que dejamos una buena imagen y un buen parámetro para nosotros. Haber jugado seis Semifinales y no haber logrado el objetivo, no cualquiera llega a seis semifinales. La idea es seguir creciendo y lograr este tan ansiado título”, reveló sobre su paso en el futbol mexicano.

En la entrevista Fernando Ortiz también aprovecho una vez más para despejar cualquier tipo de duda sobre su relación con América asegurando que, sólo tiene palabras de agradecimiento para el club azulcrema.

“Del América tengo palabras de agradecimiento, siempre lo he dicho y lo vuelvo a reiterar. Es el club donde me dieron la oportunidad de trabajar, yo le he dado todo. Se que las cosas las he hablado con Santiago (Baños), entonces tengo palabras de agradecimiento”, confesó el estratega.

A su vez, Ortiz confesó que está abierto a trabajar con cualquier equipo del futbol mexicano, aunque de momento no hay nada seguro. Además, también está abierto a entrenar en otros países.

