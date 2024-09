América vs Pumas: ¿Dónde y cuándo ver el Clásico Capitalino de la Liga MX?

El duelo más atractivo de la Jornada 10 del Apertura 2024 sin lugar a dudas es el Clásico Capitalino entre América y Pumas, uno de los partidos más pasionales en todo el futbol mexicano y que se disputará una nueva edición en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

América viene de ganar el título de la Campeones Cup a mitad de semana, pero en la Liga MX las Águilas no han tenido los mejores resultados y apenas están en puestos de Play In, por lo que necesitan una victoria en este duelo, no solo por el tema moral, sino porque en Coapa urgen los tres puntos.

Por otro lado están los Pumas, un conjunto que ha tenido bastantes altibajos durante la temporada y a pesar de que viene de enlazar dos victorias consecutivas en casa, Gustavo Lema ha dejado dudas en el banquillo universitario y busca ganar su segundo clásico capitalino.

El duelo se va a disputar en el Estadio Ciudad de los Deportes, cancha que ha usado el Club América para sus partidos de local esta temporada, pero no ha tenido la respuesta esperada de la afición y ha registrado entradas muy bajas a lo largo del Apertura 2024.

¿Dónde ver el América vs Pumas?

Fecha: domingo 29 de septiembre

Hora: 18:00 horas del centro de México

Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes

Dónde ver: Canal 5, TUDN y VIX+

