Bruno Marioni: "Pumas bicampeón es mejor que este América"

Bruno Marioni, exdelantero y extécnico de Pumas, encendió el debate futbolístico al expresar su escepticismo sobre la posibilidad de que América logre el tricampeonato de la Liga MX. En una entrevista para el programa Faitelson Sin Censura, conducido por David Faitelson, el ahora gerente deportivo de Alianza Lima fue tajante al asegurar que no ve a las Águilas levantando nuevamente el título en este torneo.

“No, hoy te digo que no, porque no lo pudo mostrar este torneo, no está sólido, creo que muestra algunas falencias”, mencionó Marioni cuando Faitelson le preguntó si veía al América siendo campeón una vez más. Para el exjugador auriazul, el equipo dirigido por André Jardine ha tenido dificultades para mantener una consistencia que le permita aspirar al tricampeonato, un logro que ningún club ha conseguido en la era de los torneos cortos.

La conversación también giró en torno a la comparación entre los Pumas bicampeones del 2004 y el América actual, que ha logrado el bicampeonato en las dos últimas temporadas. Al respecto, Marioni fue claro al afirmar que el equipo universitario que consiguió el bicampeonato bajo la dirección de Hugo Sánchez sigue siendo incomparable en el futbol mexicano.

“Si pienso yo en ese equipo (Pumas bicampeón) no podría solamente pensar en un equipo que fue bicampeón, tengo que sumarle a que en ese proceso se le ganó al Real Madrid, se ganó un Campeón de Campeones, se jugó una Final de Copa Sudamericana, se jugó la Copa Libertadores, todos esos torneos nosotros fuimos candidatos”, recordó Marioni, destacando los logros adicionales de aquel histórico plantel.

El exfutbolista argentino subrayó que más allá de los títulos obtenidos, los Pumas de 2004 dejaron una huella profunda en la historia del futbol mexicano, al enfrentarse y vencer a equipos de talla internacional como el Real Madrid, algo que, según él, ningún otro club mexicano ha logrado igualar hasta el día de hoy.

