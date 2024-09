Miguel Herrera enciende el Clásico Capitalino: 'Me tocó ser papá de Pumas'

Previo al Clásico Capitalino entre América y Pumas este domingo, el exentrenador de las Águilas aprovechó para recordar su saldo favorable en esta rivalidad y le metió polémica a un encuentro que de por sí es históricamente muy intenso.

El 'Piojo' Herrera considera a Chivas como el rival más importante para el conjunto azulcrema y confirmó que no lo entendió hasta que tuvo la oportunidad de vivirlo en carne propia como entrenador del América.

"El clásico más importante es Chivas vs América, pero este no lo dimensionaba hasta que lo dirigí. El odio que se tienen, mucho más que Cruz Azul. Los otros se volvieron clásicos por la repetición, pero este (Pumas) nació porque se odian. Las aficiones se encuentran y se pelean y a ese estadio íbamos en camionetas blindadas y me di cuenta que era un partido que ganarlo, sí trasciende", dijo Miguel Herrera en programa de FOX Sports.

Pero Herrera encendió la polémica cuando afirmó que hay una paternidad sobre Pumas, pues el exentrenador de América cuenta con una estadística bastante favorable en el Clásico Capitalino. "De los 12 o 13 partido que enfrenté a Pumas, sólo perdí uno y gané todos los demás, ganados, no empatados. Me tocó ser papá de Pumas", indicó el 'Piojo'.

América llega al encuentro tras levantar un título más, se trata de la Campeones Cup la cual ganaron en tanda de penales frente al Columbus Crew. Pumas viene de dos victorias al hilo y buscará continuar con la racha en el duelo que se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES SACA EL EMPATE ANTE UN AGUERRIDO LEÓN EN EL ESTADIO UNIVERSITARIO